Da settembre al via la nuova Champions League: girone unico, ogni squadra giocherà otto partite. LA FORMULA

Il successo del Real Madrid sul Borussia, che è valso la 15esima Champions League agli spagnoli, segna la fine di un'era. Da settembre, infatti, spazio al nuovo format allargato a 36 squadre, dalle attuali 32, senza più gironi. Previsto un singolo girone organizzato come un campionato. Stessa cosa per Europa League e Conference League. Ogni squadra, che disputerà lo stesso numero di partite, sarà impegnata in due gare in più rispetto alle sei dell’attuale formula. I club non giocheranno più sfide di andata e ritorno contro gli stessi avversari ma affronteranno 8 squadre diverse, giocando 4 partite in casa e 4 in trasferta. Sarà il sorteggio a determinare gli incontri delle 36 squadre della prima fase divise in 4 fasce da 9 squadre ciascuna in base al coefficiente Uefa. Ogni club viene sorteggiato con 2 squadre di ciascuna urna (1 gara in casa e 1 fuori). E sempre attraverso estrazione dall’urna si stabilirà il calendario della fase a girone unico.