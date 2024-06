A pranzo con il fidanzato: "Ti lascio, ho un nuovo compagno". Lui li minaccia e li insegue: arrestato 36enne a Paternò

Lei annuncia la fine della relazione, lui la minaccia e la insegue fino alla caserma dei carabinieri: arrestato un 36enne in provincia di Catania. E’ stato un pranzo domenicale non proprio tranquillo quello passato da due (ex) fidanzati, 19 anni lei, 36 lui, nel corso del quale la giovane, in presenza anche di altri commensali, ha improvvisamente annunciato a tutti la fine della relazione sentimentale. La «comunicazione» della donna, seguita anche dalla notizia di una nuova relazione, fino a quel momento tenuta nascosta, con un 27enne peraltro seduto alla tavolata, ha scatenato la reazione violenta del 36enne. Quest’ultimo, sorpreso dalla notizia, ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente i due giovani, mettendoli in fuga e inseguendoli.

Correndo per le strade di Paternò, i due fuggitivi hanno raggiunto la Stazione carabinieri del posto dove il militare di servizio all’ingresso, appreso dai due che erano inseguiti, ha consentito l’accesso in caserma, chiudendone il cancello, mentre l’inseguitore brandiva una pietra. Il carabiniere ha, al contempo, richiesto il supporto dei colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia che, a loro volta, intervenuti rapidamente, hanno trovato effettivamente l’aggressore mentre ancora batteva con la pietra sul cancello della caserma reclamando i due ragazzi. I militari lo hanno identificato quale pregiudicato di Paternò. Anche in presenza dei carabinieri, ha manifestato la sua rabbia, promettendo loro più gravi conseguenze. Nel frattempo, nei locali della stazione, la 19enne ha presentato querela nei confronti dell’ex che, già destinatario dell’ammonimento del questore e considerato il comportamento appena tenuto, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima e ai prossimi congiunti con il divieto tassativo di comunicare con loro. Lei annuncia la fine della relazione, lui la minaccia e la insegue fino alla caserma dei carabinieri: arrestato un 36enne in provincia di Catania. E’ stato un pranzo domenicale non proprio tranquillo quello passato da due (ex) fidanzati, 19 anni lei, 36 lui, nel corso del quale la giovane, in presenza anche di altri commensali, ha improvvisamente annunciato a tutti la fine della relazione sentimentale. La «comunicazione» della donna, seguita anche dalla notizia di una nuova relazione, fino a quel momento tenuta nascosta, con un 27enne peraltro seduto alla tavolata, ha scatenato la reazione violenta del 36enne. Quest’ultimo, sorpreso dalla notizia, ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente i due giovani, mettendoli in fuga e inseguendoli.