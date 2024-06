Bimba di 18 mesi morta dopo aver ingoiato un tappo di plastica. La denuncia della madre

Una bambina di 18 mesi è morta dopo aver ingoiato un tappo di plastica che l’ha soffocata, nella casa della sua famiglia, al Lido di Venezia, ma i lunghi tempi e la carenza di presìdi di soccorso nell’isola lagunare sono stati denunciati dalla madre. L’episodio è avvenuto venerdì mattina, secondo quanto riferiscono i media locali, e si è tragicamente concluso all’ospedale di Padova nella mattinata di ieri, quando la piccola è deceduta. La madre ha riferito di essere corsa al punto di primo intervento al Lido:

«Siamo arrivati alle 7.10 di venerdì mattina e l’elicottero del 118 è arrivato alle 7.30 da Treviso con dei paramedici. Dovevano stabilizzarla. Sono partiti alle 11.00 con un secondo elicottero mandato da Padova perché il primo, in avaria, non è riuscito a decollare e così è stato perso tempo prezioso, molto tempo, troppo tempo». Alla piccola è stato eseguito il massaggio cardiaco, ma non è stato possibile estrarre il corpo estraneo.