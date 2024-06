Israele-Hamas, continua il braccio di ferro sulla tregua. Netanyahu respinge il piano di Biden

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non è disposto a cedere di un passo sul piano di tregua annunciato dal presidente americano Joe Biden, mentre nella Striscia di Gaza prevale lo scetticismo di fronte all’ennesima promessa di una pace che non si concretizza. «L'affermazione secondo cui abbiamo concordato un cessate il fuoco senza che le nostre condizioni fossero soddisfatte non è vera. La proposta presentata da Biden è incompleta», ha detto Netanyahu davanti alla Commissione Difesa e Affari Esteri della Knesset, il parlamento israeliano. «Le ostilità si fermeranno per recuperare gli ostaggi e poi avremo dei colloqui. Ci sono dettagli che il presidente americano non ha presentato al pubblico», ha aggiunto.

Annuncio di Biden e reazioni

Le sue parole contraddicono l’annuncio di Biden, secondo cui dopo una prima fase di sei settimane - durante la quale le truppe dovrebbero abbandonare le zone più popolate della Striscia e nel contempo dovrebbero essere rilasciati gli ostaggi israeliani - donne, anziani e feriti - inizierebbe una seconda fase che prevede «la fine permanente alle ostilità» e il rilascio del resto degli ostaggi, compresi i soldati.