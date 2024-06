"Medico avvelenato", assolti il figlio e la colf. La Procura aveva chiesto l’ergastolo

Il figlio, studente di Medicina, era finito a processo con l’accusa di aver pianificato, per un movente economico, l’assassinio del padre con un sovradosaggio dei medicinali che l’uomo assumeva. La badante era accusata di aver acquistato e somministrato i farmaci necessari. Tuttavia, i giudici della Corte di Assise di Ravenna hanno assolto entrambi, perché il fatto non sussiste. Si è così chiuso, in primo grado, il processo sul presunto omicidio pluriaggravato di Danilo Molducci, storico medico di Campiano, frazione delle campagne ravennati, deceduto a 67 anni il 28 maggio 2021.

La richiesta della Procura

Al termine dell’istruttoria, la Procura, con il pm Angela Scorza, aveva chiesto l’ergastolo per Francesco Molducci, 40 anni di Terra del Sole (Forlì-Cesena), esperto di trading e in passato segretario del PD di Castrocaro, nel Forlivese. La posizione della colf 52enne romena, Elena Vasi Susma, si è invece modificata nel corso del processo, e la stessa pm ha concluso chiedendo per lei un’assoluzione, per non aver commesso il fatto, seppur nell’ipotesi della prova mancante o contraddittoria.