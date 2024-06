Tragedia del Natisone, l’amica non sapeva nuotare: due dei tre giovani morti per aiutarla

Il fiume Natisone ha restituito i corpi di Patrizia e Bianca. Erano a distanza di circa 300 metri l’una dall’altra. Appena le acque si sono ritirate, gli sforzi dei soccorritori hanno permesso di rinvenire le salme delle due amiche del cuore, di 20 e 23 anni, il cui abbraccio, insieme con Cristian, prima di essere tutti strappati dalla furia della piena del Natisone, ha commosso l'Italia intera.

Circa la ricostruzione dell’accaduto, nelle scorse ore il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, ha reso noto che, da quanto gli è stato riferito da fonti accreditate, una delle ragazze non sapeva nuotare. Può essere questo l’elemento che ha fatto desistere i ragazzi dal tentare di guadare la lingua d’acqua, non ancora mostruosa, formatasi alle loro spalle e che li aveva isolati. Il lavoro dei soccorritori e delle forze dell’ordine non è finito: l’imperativo è restituire anche Cristian alla sua famiglia. In Friuli c'è il fratello, che abita in Austria. Non si dà pace. I due erano stati assieme fino a poche ore prima. Poi il giovane in auto aveva raggiunto la fidanzata Bianca, per stare un pò con lei, approfittando della sua trasferta a Udine per salutare i genitori, che vivono in Italia da tempo.