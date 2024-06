Denuncia una coppia di amici che la maltratta, i due coniugi la investono con l'auto: ricoverata in ospedale

Hanno tentato di uccidere quella che fino a pochi mesi fa era una loro cara amica. Così legati tra di loro al punto che l’avevano accolta in casa, in un rapporto stretto, che però si era sfaldato ben presto tra furiose litigate. Fino all’epilogo della scorsa notte quando l'hanno investita con la loro auto. Protagonisti di questa storia sono un uomo di 53 anni e la moglie di 43, residenti a Collegno, alle porte di Torino, arrestati dai carabinieri per tentato omicidio.

La loro vittima è una 51enne, anche lei di Collegno, che li aveva denunciati per atti persecutori e maltrattamenti. È stata travolta sotto casa e ora è ricoverata al Cto del capoluogo piemontese con una prognosi di novanta giorni. Gli inquirenti non avrebbero dubbi sul fatto che la coppia, lui operaio in una fabbrica di dischi abrasivi e lei casalinga, volessero uccidere l’ex amica.

Dentro i loro smartphone, sequestrati dai militari dell’Arma, infatti, sono state ritrovate tracce di ricerche eseguite sul web su come assassinare qualcuno. Inoltre l’uomo, prima di investire la 51enne, ha indossato dei guanti di lattice.