E' morta Francesca Frongia, truccatrice storica della Rai. Il cordoglio di "Chi l'ha visto?"

Francesca Frongia, truccatrice storica della Rai, è venuta a mancare recentemente, lasciando un vuoto incolmabile tra i colleghi e gli amici che l'hanno conosciuta e apprezzata. Dal suo ingresso in Rai nel 1995, Francesca ha lavorato con passione e dedizione, diventando un punto di riferimento nel suo campo e collaborando a numerosi programmi, incluso il noto "Chi l'ha visto?".

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un profondo dolore tra i suoi colleghi, in particolare Bianca Guaccero, che ha condiviso un toccante tributo attraverso un post su Instagram. Nel post, la Guaccero esprime un "dolore incontenibile", ricordando con affetto la voce unica di Francesca e quanto le mancherà. "Non riesco a contenerlo questo dolore, a non pensare a quanto sentirò la tua mancanza. Alla tua voce. Quanto eri unica, lo sa bene chi ti conosce," ha scritto Bianca Guaccero.

Anche la redazione di "Chi l'ha visto?" si è unita al cordoglio, evidenziando il ruolo di Francesca non solo come una collega straordinaria, ma anche come un'amica leale e generosa. "Il suo contributo al programma non sarà mai dimenticato e il suo spirito continuerà a vivere attraverso il lavoro che ha svolto con tanto amore e dedizione", ha scritto la redazione in una nota, sottolineando l'impatto duraturo del suo lavoro e della sua personalità all'interno del team.