Fabri Fibra e J-Ax nello spot elettorale del candidato sindaco: "Colpa dell’intelligenza artificiale"

Una controversia ha recentemente coinvolto i rapper Fabri Fibra e J-Ax a seguito dell'uso non autorizzato di elementi riconducibili a loro in uno spot elettorale. Il protagonista dello spot è Gavino Mariotti, candidato sindaco per il centrodestra a Sassari e rettore dell’Università di Sassari. I rapper hanno identificato nell'audio dello spot, generato tramite intelligenza artificiale, elementi distintivi del loro stile, cosa che ha spinto J-Ax a inviare una lettera di diffida al rettore, chiedendo un risarcimento.

Azioni legali e risposta dell'università

Il video è stato prontamente rimosso dai canali ufficiali, ma ha sollevato questioni legali complesse. La difesa del rettore ha rifiutato ogni responsabilità, descrivendo la creazione del video come un "gesto goliardico" da parte di un autore non identificato. Nonostante questa spiegazione, il modo in cui il video è finito pubblicato sui canali ufficiali del candidato resta un mistero.