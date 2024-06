Marcello Colafigli, l'ultimo boss della Banda della Magliana tradito dalla droga: i rapporti con 'ndrangheta e camorra

Il regime di semilibertà non gli avrebbe impedito di pianificare cessioni e acquisti di ingenti quantitativi di droga dall’estero e di mantenere rapporti con esponenti della 'ndrangheta, della camorra, della mafia foggiana e anche con un gruppo di albanesi inseriti in un importante cartello di narcos colombiano. Marcello Colafigli, storico big della Banda della Magliana, è stato arrestato di nuovo al termine di un’indagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coordinati dalla Dda della Procura.

La maxi operazione è scattata all’alba nelle province di Roma, Napoli, Foggia e Viterbo. Ventotto le misure cautelari (11 in carcere, 16 ai domiciliari e un obbligo di firma) con accuse, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, di tentata rapina in concorso, tentata estorsione in concorso, ricettazione e possesso illegale di armi, procurata inosservanza di pena e favoreggiamento personale.

Per l’operazione sono stati impiegati 150 militari dell’Arma territoriale, equipaggi di supporto, nuclei cinofili ed elicotteristi. Dalle indagini, avviate dai carabinieri quattro anni fa, è stata accertata l’esistenza del sodalizio criminale con base logistica nella capitale, operativo nell’area della Magliana e sul litorale laziale. A capo - secondo gli inquirenti - c'era proprio il 70enne "Marcellone" Colafigli, uno dei promotori della Banda della Magliana, che si è guadagnato il personaggio il "Bufalo" nella popolarissima serie tv Romanzo criminale.