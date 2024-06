Choc in un liceo di Roma. Foto di ragazze "trofeo" esposte su una porta di una classe

Una lista delle ragazze conquistate, come fossero un trofeo da esporre, affissa alla porta di una classe . Shock al Visconti, prestigioso liceo classico al centro di Roma . L’elenco, con tanto di nomi e cognomi, è stato trovato a inizio settimana suscitando non poche reazioni. I responsabili, sei o sette studenti dell’ultimo anno, sono stati ben presto individuati e adesso rischiano provvedimenti disciplinari: dalla sospensione a un brutto voto in condotta. A denunciare l’episodio sono state le studentesse del collettivo «Visconti in rosa» che ieri hanno indetto un’assemblea straordinaria.

Chiedono che la scuola si mobiliti "immediatamente" per prendere provvedimenti nei confronti degli autori del gesto, «per dimostrare che denunci, come noi, l'accaduto e affinché quanto successo venga ricordato per impedire che in futuro avvengano episodi di simile gravità. Bisogna che la comunità scolastica tutta si dimostri unita nel combattere tali fenomeni, a partire da questo singolo accaduto. A tutte le ragazze coinvolte, esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza. Non siete sole» dicono. La preside Rita Pappalardo, definendo «grave» l’accaduto, ha convocato per domani un Consiglio di classe. «Prenderemo provvedimenti - assicura la dirigente - È un episodio che non deve passare in silenzio». La preside non esclude una "sospensione simbolica» visto che l’anno scolastico ormai è finito. «Sicuramente ci sarà una ricaduta sul voto di comportamento - afferma - come anche un invito a partecipare ad attività di una associazione antiviolenza. Bisogna dare un segnale». Intanto alcuni dei responsabili, racconta, ieri hanno chiesto scusa pubblicamente durante l’assemblea.