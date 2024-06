Il giallo di Angelo Onorato trovato morto in auto a Palermo: analisi del cellulare per svelare la verità

Sono in corso le analisi delle impronte trovate nell'auto e sui vestiti dell'imprenditore e architetto Angelo Onorato, trovato morto nella sua Range Rover in via Minutilla, lungo la bretella che costeggia l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, con una fascetta di plastica stretta al collo. I risultati di questi rilievi saranno disponibili tra qualche giorno.

Analisi del cellulare di Onorato a Roma

Domani a Roma inizierà l'esame del cellulare rinvenuto nell'auto. La famiglia ha fornito agli agenti della squadra mobile i dati necessari per accedere al dispositivo, facilitando così le indagini. Gli investigatori verificheranno se Onorato abbia cancellato messaggi o foto prima della sua morte.

La damiglia sospetta un omicidio

La famiglia insiste sulla pista dell'omicidio come la principale da seguire. I parenti trovano inspiegabile il cambiamento tra la partecipazione di Onorato a una festa al circolo del tennis la sera prima della sua morte e gli eventi drammatici che ne sono seguiti poche ore dopo.