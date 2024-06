Inseguito dalla Gdf si schianta in autostrada, arrestato 50enne di Messina: in auto 100 g di cocaina e popper

I finanzieri di Catania hanno sequestrato cocaina, arrestando in flagranza un 50enne messinese. I militari della Compagnia di Acireale avevano notato un veicolo che si muoveva in maniera insolita, ripetendo costantemente lo stesso percorso. Giunti al casello autostradale, lo hanno intercettato invitato a fermarsi. Quest’ultimo ignorando l’ordine ha accelerato in direzione del Comune di Acicastello, scatenando un inseguimento culminato con lo schianto della vettura. Il conducente ha abbandonato il veicolo per cercare di fuggire a piedi.

Bloccato, è stato trovato in possesso di un sacchetto di plastica contenente una sostanza bianca e separatamente di una boccetta contenente circa 2,5 ml di prodotto liquido. Si trattava di cocaina, del peso complessivo di oltre 100 grammi.

I risultati delle analisi presso il laboratorio chimico delle Dogane e dei Monopoli hanno poi inequivocabilmente confermato che la polvere bianca era cocaina, con un livello di purezza pari al 91,4% e la sostanza della boccetta è stata identificata come popper, una droga costituita principalmente da nitriti di alchile. Il cinquantenne messinese, con precedenti per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione abusiva di armi e reati contro la persona, è stato condotto nel carcere di Catania Piazza Lanza.