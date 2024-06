Ruby Ter, la richiesta del Pg della Cassazione: "Un nuovo processo per le Olgettine". La sentenza il 10 luglio

Potrebbe non arrivare a breve la parola fine nella ultradecennale vicenda giudiziaria che vede coinvolte le Olgettine, le ragazze ospiti delle serate di Arcore tra cui Karima El Mahroug, al secolo Ruby. La procura generale della Cassazione ha chiesto un nuovo processo per le 23 persone che vennero assolte in primo grado dal tribunale di Milano nel febbraio del 2023. Accuse che caddero per una questione giuridica in quanto le ragazze furono sentite nei due processi milanesi sul caso Ruby, più di dieci anni fa, come testi semplici e non già da indagate. Quel giorno venne assolto lo stesso Silvio Berlusconi, poi morto il 12 giugno dello scorso anno, con la formula «perché il fatto non sussiste».

Nel processo approdato all’attenzione dei supremi giudici dopo un ricorso «per saltum» della Procura meneghina, ossia bypassando l’appello, il rappresentate dell’accusa ha chiesto l'annullamento di quella assoluzione e un nuovo processo per le accuse di corruzione in atti giudiziari. Chiesto, inoltre, l'annullamento senza rinvio per l’accusa di falsa testimonianza perché il fatto non è punibile mentre è stato sollecitato un nuovo processo per il reato di riciclaggio contestato a Luca Risso, l’ex fidanzato di Ruby. La sentenza è stata fissata al prossimo 10 luglio davanti ai giudici della sesta sezione.