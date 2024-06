Trovato morto Ivan Dettori,  il 19enne scomparso dalla sua casa di Arzachena

E’ stato trovato morto dopo tre giorni di ricerche Ivan Dettori, il ragazzo di 19 anni scomparso dalla sua casa di Arzachena, in Gallura, lunedì scorso. Il suo corpo è stato avvistato in campagna e segnalato ai vigili del fuoco attorno alle 14. Inizialmente le ricerche, cui hanno partecipato anche i tecnici del soccorso alpino e speleologico, si erano concentrate nella zona attorno al centro abitato della cittadina nel Nord-Est della Sardegna, ma ieri erano estate estese.

Nelle operazioni, coordinate dai carabinieri di Arzachena sono stati coinvolti anche un elicottero dell’Aeronautica militare e droni, per una perlustrazione su larga scala, barracelli, unità cinofile e volontari della Protezione civile. Fino a stamane erano stati perlustrati senza successo circa sei ettari di territorio, in alcuni tratti molto impervio.