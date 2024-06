Terribile incidente a Milano, scontro auto-camion: morti due giovani di 27 e 29 anni: stavano andando al lavoro

I due feriti invece sono il passeggero a fianco del conducente, un ventenne ricoverato all'ospedale di Niguarda a Milano con trama cranico, addominale e agli arti, in condizioni più gravi, e un 18enne trasportato al San Carlo di Milano per un trauma al volto.

Il conducente della vettura, una Volkswagen Maggiolone di colore bianco avrebbe perso il controllo finendo per tamponare il camion. Entrambi i veicoli hanno poi terminato la corsa all'esterno del tunnel, dove la macchina si è fermata ribaltandosi. All'interno c'erano le due vittime, Brad Rossi, di 27 anni, e Richard Busnelli, di 29 , e altri due giovani, di 20 e 18 anni, che sono in gravi condizioni, ricoverati rispettivamente negli ospedali San Carlo e Niguarda di Milano. I quattro giovani si stavano recando a lavoro e apparterrebbero alla comunità nomade di Pero (Milano).

La procura di Milano indaga per omicidio stradale

La pm di turno di Milano Maria Cristina Ria ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, al momento senza indagati, per l'incidente di questa mattina sulla tangenziale Nord (A52) nel quale sono morti Brad Rossi, 27 anni, e Richard Busnelli di 29, che si trovavano a bordo di una Volkswagen Maggiolone, e altri due giovani sono rimasti feriti. E' stata disposta l'autopsia sui corpi delle vittime, che verrà eseguita nei prossimi giorni.

Sulla dinamica dell'incidente, avvenuto mentre i due mezzi si trovavano all'interno della galleria del Cerchiarello, sono in corso accertamenti da parte della Polizia stradale. Nel tunnel pare che non ci siano telecamere. Nei confronti dell'autista del camion, rimasto illeso, verranno eseguiti, come da prassi, tutti i test per alcol e sostanze stupefacenti e, per procedere con gli accertamenti necessari, verrà iscritto a garanzia nel registro degli indagati.