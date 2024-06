Caso Scurati, l'ad della Rai: "Bortone andava licenziata". Lo scrittore: da Sergio ricostruzione falsa, dia le prove

«Serena Bortone doveva essere licenziata per quello che ha fatto e non è stata licenziata. Non è stata punita». L’Ad Rai Roberto Sergio torna sul caso Scurati alla Festa dell’Innovazione del Foglio a Venezia e non usa mezzi termini nel giudicare il comportamento della conduttrice, provocando la reazione indignata del Pd. L’Ad nega, d’altra parte, che esista una TeleMeloni e non si sottrae alle domande sul suo futuro, assicurando che il patto della staffetta con il dg Giampaolo Rossi resta in piedi e che dopo le europee i due si scambieranno i ruoli senza «nessun problema». A far discutere, in primo luogo, sono le affermazioni nette sulla conduttrice di 'Chesarà...', che ha denunciato l’episodio della mancata messa in onda del monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile sui social ed è per questo alle prese con un procedimento disciplinare.

«L'11 di questo mese rappresenterà le sue tesi e valuteremo, ma certamente a nessun dipendente di nessuna azienda sarebbe consentito di dire cose contro l’azienda in cui lavora - ha affermato Sergio -. Lei questo ha fatto e non è stata punita». Poi ha negato qualsiasi censura, spiegando che aveva mandato «un whatsapp a Bortone» con il quale la invitava "a mandare in onda il monologo» e che lo scrittore ha scelto di non andare solo perché «non veniva pagato». False, a suo dire, anche le notizie su una riduzione per punizione delle puntate del programma di Bortone. «I palinsesti per la prossima stagione saranno presentati ai vertici venerdì della prossima settimana - ha aggiunto -. Quindi è una notizia che non esiste in questo momento».