Como, bidello arrestato per violenza sessuale su due studentesse

Un collaboratore scolastico dell’istituto superiore Paolo Carcano di Como, di 64 anni, è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di due studentesse minorenni che frequentano i corsi del Setificio. La misura cautelare è stata chiesta dalla procura di Como, che ha avviato le indagini sulla base di una denuncia presentata dal preside dell’istituto. A chiedere e ottenere la custodia cautelare è stata la Procura cittadina, dopo che lo stesso preside aveva formalizzato una denuncia ai carabinieri di Como. La denuncia risale al mese di marzo, mentre la custodia cautelare ad aprile, ma la vicenda è venuta pubblicamente alla luce solo in questi giorni, con la notifica dei provvedimenti di chiusura indagini. Secondo le accuse, nel corso dell’ultimo anno il bidello avrebbe intrattenuto rapporti intimi con almeno una studentessa e ne avrebbe molestata un’altra. I rapporti avvenivano in biblioteca, della quale l’indagato aveva le chiavi, o in aule vuote, prima delle lezioni o durante l’intervallo. La denuncia era partita da uno studente del Setificio, amico di una delle vittime, che aveva intercettato alcuni messaggi che facevano riferimento alle attenzioni morbose del dipendente scolastico nei confronti della ragazza e si era rivolto al preside.