“Picchiato e preso a morsi per aver fermato la macchina sulle strisce”, il racconto dell'uomo aggredito a Milano

Un uomo di 47 anni è stato aggredito oggi in strada a Milano, per una lite stradale con tre giovani fratelli, tra cui una ragazza. Secondo quanto raccontato dall’aggredito, dopo avergli spruzzato in faccia dello spray al peperoncino, i tre lo hanno colpito a calci e pugni ed uno lo ha morsicato al naso. E’ accaduto in via Calabiana. I tre sono stati denunciati per lesioni e danneggiamento.

«Stavo uscendo dalla strada con la macchina, ero con le ruote posteriori sulle strisce pedonali - ha raccontato Gino Izzo - uno dei tre ragazzi ha tirato un calcio alla macchina e mi ha insultato perché non mi ero fermato prima delle strisce, non li avevo visti spuntare fuori. Sono sceso - ha proseguito - uno di loro mi ha spruzzato in faccia lo spray al peperoncino e ci siamo spintonati e qualcuno ha detto a me di lasciarli perché erano solo ragazzi». Poi l’uomo ha spiegato di aver continuato a discutere con i tre: «gli ho chiesto cosa mi avessero spruzzato addosso, a quel punto ci siamo azzuffati nuovamente e sono finito a terra».

«Poi - ha continuato il 47 enne che è in ospedale per sospetto trauma cranico e frattura alle costole - non ho capito più niente, sono stato colpito a calci e pugni, soprattutto dalla ragazza nello stomaco. Poi uno dei due ragazzi mi ma morsicato il naso». Dalla finestra di fronte qualcuno ha ripreso la fine della presunta aggressione e ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno identificato i tre giovani e li hanno identificati e denunciati.