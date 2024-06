Studente della Bocconi sorpreso a copiare: stop agli esami per 6 mesi

Niente esami alla Bocconi per sei mesi: è la sanzione inflitta dall’università a uno studente della Facoltà di Economia scoperto durante un esame a copiare dallo schermo di un telefonino, e perciò ritenuto responsabile di aver violato il patto sottoscritto con l’adesione al 'Codice di comportamento degli studenti dell’ateneo. A riportare la notizia è oggi il Corriere della Sera nelle pagine locali. In questi casi la "prassi" contemplata dall’Università prevede per lo studente la possibilità di vedersi abbuonare i secondi tre mesi di sospensione se convertiti in tre mesi estivi di volontariato, che il giovane si è impegnato a svolgere in una struttura religiosa di assistenza ai bisognosi.

Nel gennaio scorso, durante un esame, lo studente era stato sorpreso a guardare un telefonino e aveva tentato inutilmente di giustificarsi sostenendo che si stava aggiornando su un problema personale di un familiare. La vicenda è finita davanti al Tar della Lombardia secondo il quale lo stop agli esami da marzo a settembre 2024 «non risulta abnorme non solo a fronte della condotta accertata (il possesso di un telefono cellulare contenente un testo visibile durante una prova di esame scritta), ma anche della infondatezza delle giustificazioni».