Uccide un 60enne a coltellate dopo una lite e rischia il linciaggio: arrestato 41enne a Bibbiano

Ha rischiato il linciaggio l’uomo arrestato per l’omicidio avvenuto ieri notte nelle pertinenze di un condominio del centro di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, poco prima delle 23, dove, probabilmente dopo una lite, un italiano avrebbe accoltellato a morte un 61enne di origini albanesi, che si era recato nel condominio in cui vive il presunto omicida per andare a trovare la nipote.

I carabinieri, giunti in forze, hanno dovuto creare un cordone intorno a lui perchè una trentina di persone tentava di raggiungerlo. Il presunto omicida è un 41enne di Bibbiano, trovato all’interno del suo appartamento.

Sul posto i carabinieri della stazione di Bibbiano unitamente ai colleghi della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia e del nucleo investigativo del comando provinciale. Sul posto anche i loro colleghi, di Montecchio Emilia e della radiomobile. L’arrestato è in carcere a Reggio Emilia.