Litigano per un parcheggio: guardia giurata uccide il vicino e ferisce anche il figlio

Avrebbero litigato per le auto che ostruivano il passaggio attraverso il quale all’alba il vicino sarebbe dovuto rincasare, al termine del turno di notte come guardia giurata:

Un uomo è morto, il figlio è in condizioni disperate nell’ospedale di Frosinone, il vicino di casa in fuga è stato catturato poco fa dai carabinieri. Tra i tre c'era stato un diverbio: è questa la prima ricostruzione di quanto avvenuto all’alba nelle campagne della località Castelmassimo di Veroli.

A quel punto l'uomo è scappato nelle campagne circostanti, con l’intenzione di suicidarsi ma è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno fermato e portato in caserma. Si tratterebbe di una guardia giurata 48enne, l’arma utilizzata per il delitto non è quella di servizio e non risulta denunciata.

Il padre in questo momento è nell’ospedale Spaziani di Frosinone dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, la prognosi è riservata. Il noto avvocato iscritto al foro di Frosinone, Mariano Scaccia, è stato colpito con un colpo di pistola alla gamba che gli ha provocato una grave emorragia e per questo è stato sottoposto a un dedicato intervento chirurgico. Sotto i colpi di una calibro 22 è invece deceduto il padre dell’avvocato, un pensionato di 85 anni.