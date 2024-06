Precipita da una giostra e batte la testa: 38enne in coma

Un uomo di 38 anni è in coma nell’ospedale Spaziani di Frosinone per le lesioni riportate nella caduta da una giostra sulla quale si trovava ieri sera dietro alla chiesa del Sacro Cuore, in piazza Salvo D’Acquisto, dove erano in corso i festeggiamenti per il patrono.

Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Frosinone, poco prima delle 22 di sabato sera l'uomo era con alcuni amici su una delle classiche giostre che si vedono nelle feste di paese, dotate di un seggiolino attaccato con due catene ad una ruota orizzontale che una volta avviata le fa ruotare in maniera veloce.

Il 38enne si sarebbe sporto troppo dai "seggiolini 'volanti" perdendo l’equilibrio e finendo a terra con molta violenza. L'eliambulanza che da Latina avrebbe dovuto trasferirlo in un centro più attrezzato non era disponibile ed il paziente è stato trasferito allo Spaziani. È in coma. La sua prognosi è riservata.