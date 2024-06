G7 in Puglia, nave delle forze dell'ordine con camere sporche e fatiscenti. Ora è in arrivo a Brindisi una nuova imbarcazione

«Dopo le nostre vibrate proteste ci è stato appena comunicato che è in arrivo a Brindisi, entro mercoledì, un’altra nave dotata di 520 posti letto, che consentirà lo sbarco di altrettanti colleghi dalla Mykonos Magic». Lo comunica il segretario Fsp Polizia di Stato, Valter Mazzetti, che mercoledì mattina sarà a Brindisi ad attendere per un sopralluogo l’arrivo della nuova nave che ospiterà gli appartenenti alle forze dell’ordine giunti in Puglia per il G7, insieme al segretario aggiunto, Fabrizio Lotti, responsabile dell’Ordine pubblico. «Questo dopo le grandi criticità emerse a bordo della Mykonos Magic, precedente soluzione individuata per l'alloggiamento del personale del Comparto sicurezza», conclude la nota di Fsp.

Nelle scorse ora sia Silp-Cgil, sia Uil Polizia e Coisp avevano denunciato con forza la grave situazione in cui si erano trovate le forze dell'ordine. «Denunciamo con forza come SILP CGIL regionale e territoriale le vergognose condizioni di lavoro e di vita in cui saranno costrette le forze di polizia impegnate per il G7 a Brindisi. Camere sporche e fatiscenti, personale stipato come animali: questa è la realtà che si cela dietro la leggenda della nave da crociera destinata ad ospitare le forze dell’ordine. Le lavoratrici e i lavoratori in divisa, chiamati a garantire la sicurezza dei principali Capi di stato del mondo, si trovano a dover affrontare un’emergenza logistica e infrastrutturale che denota una totale mancanza di rispetto e di considerazione per il loro ruolo e il loro sacrificio». E’ quanto afferma il segretario regionale del Silp - Sindacato lavoratori di Polizia della Cgil - Raffaele Rampino.