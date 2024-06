Supera il Tfa, festeggia, ma non ringrazia il marito sui social: docente minacciata di morte

Nel giorno in cui avrebbe dovuto celebrare il conseguimento della specializzazione al sostegno, un'insegnante della provincia di Caserta è stata vittima di gravi minacce da parte del marito.

Come riportato dalla stampa locale e da Orizzonte Scuola l’uomo, invece di condividere la gioia per il traguardo raggiunto dalla moglie, l'ha minacciata di morte e di darle fuoco. Il motivo di tale violenza? La donna non lo aveva menzionato nei post sui social in cui celebrava la sua specializzazione.

I Carabinieri, allertati nel pomeriggio di martedì 11 giugno, sono intervenuti prontamente presso l’abitazione della coppia. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, il marito ha reiterato le sue minacce, portando così al suo arresto.

La vittima ha sporto denuncia, rivelando che questi episodi di violenza verbale e psicologica si protraevano da tempo. Sebbene fosse sposata da trent’anni, le aggressioni non erano mai sfociate in violenza fisica.

Questo episodio rappresenta purtroppo un ennesimo caso di violenza domestica, un fenomeno che spesso rimane nascosto e impunito.