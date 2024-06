Torna StrettArtMe: l'arte si racconta a piazza del Popolo

Quarto appuntamento con "StrettArtMe – L’arte racconta la città", domenica 16 giugno a partire dalle 9,30. Cuore della manifestazione, promossa dall’Officina del Sole in sinergia con gli assessorati alle Politiche giovanili e alla Cultura e Turismo e la Messina Social City sarà piazza Lo Sardo (ex piazza del Popolo) con le chiese e i monumenti che ricadono nell’area. L’obiettivo spiega l’artista Lelio Bonaccorso, quello di coinvolgere i cittadini all’estemporanea di bellezza attraverso le varie forme d’arte (pittura, disegno, poesia, fotografia). L’invito degli organizzatori a postare le foto degli elaborati sui social con l’hashtag #Strettartme.

La giornata sarà anche l’occasione per apprezzare il patrimonio artistico, storico, culturale e religioso di luoghi come la chiesa dello Spirito Santo, il Chiostro e le stanze di Padre Annibale, aperti dalle 9.30 alle 11; la chiesa di Santa Rita, visitabile dalle 9.30 alle 10.15 e dalle 11.15 alle 12. Di seguito il programma della giornata

Il programma della giornata:

Ore 10 – “Leggende e mistero a Messina” con lo scrittore Giandomenico Ruta;

Ore 11 – Passeggiata culturale con Gianluca Castriciano “Messina nel 1848”;

Ore 11-13 – Laboratorio di disegno per bambini a cura del fumettista Carmelo Chillé;

Ore 12 – Passeggiata culturale a cura dello storico Daniele Ferrara “La finestra sulla storia a Piazza del Popolo”.