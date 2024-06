Cambiano assetto le società di Chiara Ferragni, esce il "braccio destro" Fabio Maria Damato

Fabio Maria Damato lascia il gruppo di Chiara Ferragni. Le società Fenice e TBS Crew comunicano in una nota che dal 16 giugno il manager «cesserà dalla funzione di Direttore Generale e consigliere di entrambe le aziende per perseguire altre opportunità professionali». «Il cambiamento - prosegue la nota - fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale».

Chi è Fabio Maria Damato

Il manager, nato a Barletta e laureato in Economia aziendale alla Bocconi, faceva parte del gruppo di Ferragni dal 2017. Era il braccio destro dell’influencer, ricoprendo ruoli cruciali come general manager di The Blonde Salad e Chiara Ferragni Collection.

Il rapporto si sarebbe incrinato a seguito del caso Balocco e delle altre vicende legate a iniziative di beneficienza. La sua uscita dal gruppo segue la svolta già messa in campo da Ferragni con la nomina della madre, Marina Di Guardo, a direttore generale della Sisterhood, con poteri gestionali che prima erano proprio nelle mani di Damato.