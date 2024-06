La Sicilia bucolica di Virgilio muore per la siccità: "Raccolti zero"

Nella Sicilia di questo 2024 - la stessa isola alle cui Muse il Poeta romano si rivolse nel segno di Teocrito, inventore della poesia bucolica, e in cui fece viaggiare Enea - non è più così e giugno, che dovrebbe essere mese di fermento e preparativi per i contadini, vede le mietitrebbie ferme e il silenzio prendere il posto del fragore dei macchinari. «Non ho mai visto una siccità simile », racconta Antonio Li Puma, 82 anni, produttore cerealicolo e allevatore, guardando desolato i campi delle valli delle Basse Madonie: centinaia e centinaia di ettari, a perdita d’occhio, quasi totalmente brulli. Anche quelli dedicati ai foraggi e i pascoli naturali, un durissimo colpo anche per la zootecnia. «Dalle zone di Alimena e Bompietro e in genere dalle Madonie - spiega Camillo Pugliesi, presidente della Cia Sicilia Occidentale - provengono alcuni tra i migliori grani duri siciliani , anche biologici, ma la quasi totale assenza di pioggia ha avuto la meglio. Quest’anno non c'è raccolto, neanche di foraggi, a fronte invece di tutte le spese affrontate dai produttori. Spese tra l’altro lievitate parecchio rispetto agli altri anni. Nessuno può permettersi di non incassare un euro dopo averne spesi a migliaia, serve un intervento di sostegno immediato. C'è il serio rischio di chiusura di tante aziende e di perdita di un ricchissimo patrimonio cerealicolo e zootecnico».

Testimonianze di agricoltori siciliani

Li Puma ha un volto che oltrepassa il tempo e potrebbe essere uno dei contadini ai quali si rivolgeva Esiodo ne 'Le opere e i giornì: «Semina il maggesse quando la terra è ancora leggera; girala a primavera; dissodata ancora d’estate non tradirà le tue attese», scriveva il Poeta greco dando indicazioni precise sui tempi del lavoro nella campagna. «Ho fatto sempre l’agricoltore - dice Li Puma - ed è la prima volta che mi trovo davanti a una situazione del genere, una siccità mai vista. Non soffrono solo le piante, ma anche gli animali... neanche i cinghiali selvatici trovano cibo. Abbiamo affrontato tutte le spese, ma non raccoglieremo nulla, non ci sarà un chicco di grano. E’ la morte dell’agricoltore». «Mai vista un’annata così pessima - gli fa eco un altro produttore e allevatore, Giovanni Folisi - per seminare i miei campi a grano e foraggio ho speso in tutto 30 mila euro e non incasserò nulla. Anzi devo adesso comprare il fieno per gli animali, il cui prezzo è triplicato: per una rotoballa se prima si spendevano 25 euro ora ce ne vogliono 80-100. A parte i prezzi, è comunque una situazione insostenibile, perchè non abbiamo acqua da dare al nostro bestiame. Avevo una sessantina di capi, ho dovuto venderne una trentina. Non so se cercare di resistere ancora o chiudere».