Da tre ex poliziotti false informazioni a Salvini sulle Ong: chiedevano vantaggi e un impiego redditizio

Le loro testimonianze erano state ritenute decisive nelle accuse alle Ong, poi rivelatesi infondate, di comportarsi come «taxi del mare». Adesso rischiano di essere chiamati in causa nel processo al leader della Lega Matteo Salvini.

Nel 2017 tre ex agenti di polizia, due cacciati per motivi disciplinari e uno in pensione, in servizio come security privata per la Imi security Service su una nave di Save The Children, la Iuventa, con a bordo migranti salvati in mare, contattarono la Lega, offrendo informazioni e video su quanto avveniva sull'imbarcazione con l’intenzione di ricevere in cambio vantaggi e un impiego più redditizio e comodo.

Una vicenda in parte emersa nel corso del processo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina subito dall’equipaggio di tre ong - Save The Children, Jugend Rettet e Medici Senza Frontiere - e conclusosi dopo anni con il proscioglimento di tutti gli imputati, oggi ritirata fuori dalla Procura di Palermo nel dibattimento in cui Salvini è imputato di sequestro di persona per aver negato illegittimamente lo sbarco a Lampedusa ai profughi soccorsi dalla nave spagnola Open Arms.