Inchiesta Fanpage sui giovani FdI, le opposizioni attaccano. Irritazione e consegna del silenzio dalla Meloni

Un altro «harakiri durante il G7», per citare le parole che il presidente del Senato Ignazio La Russa aveva usato per la bagarre alla Camera durante la discussione sull'autonomia. Stavolta a far fibrillare la maggioranza, e soprattutto FdI, è un’inchiesta di Fanpage su Gioventù nazionale, il movimento giovanile del partito di Giorgia Meloni, con immagini di saluti romani, di ragazzi e ragazze che inneggiano al Duce e intonano cori fascisti. Il giorno dopo la messa in onda su La 7 a Piazza Pulita, Pd, M5s e Alleanza Verdi-Sinistra hanno presentato interrogazioni al governo, perché riferisca in Parlamento: «Da Giorgia Meloni e dagli esponenti del suo partito solo silenzi incomprensibili», è l'accusa. Per l’inchiesta, Fanpage ha usato una giornalista infiltrata in Gioventù nazionale, documentando, anche nella storica sede di FdI di Colle Oppio, diversi episodi che le opposizioni hanno definito di apologia del fascismo. Per Elly Schlein, la premier è consapevole delle «fascisterie» che ci sono nel suo partito, "altrimenti - ha detto la segretaria Pd - sarebbe la leader più distratta della storia. C'è un presidente del Senato con in casa il busto del duce e un sottosegretario che cita Mussolini».

C'è anche il caso dell’ex portavoce del ministro Francesco Lollobrigida, Paolo Signorelli, con le frasi antisemite nella chat che aveva con Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, il leader degli ultrà laziali freddato nell’agosto 2019. «La destra si può verniciare - ha detto Schlein - ma non può nascondere l'antisemitismo e il razzismo». Dall’inchiesta di Fanpage emerge anche un aspetto «organizzativo» su cui le opposizioni hanno chiesto chiarezza: «Ad un certo punto - ha sottolineato il deputato M5s Andrea Quartini - la leader di Gioventù nazionale Flaminia Pace rivela come saranno raccolte le offerte per Casa Italia, il circolo che lei stessa ha fondato: "Dal prossimo anno avremo un altro tipo di entrata che ci deriverà dal servizio civile, i soldi vengono dallo Stato"». Dato che comunque viene informalmente smentito in ambienti di Fratelli d’Italia che comunque hanno ricevuto la consegna del silenzio.