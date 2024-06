Truffatore preso in "ostaggio" da tre pensionati: chiuso sul balcone fino all'arrivo dei carabinieri

A Bologna, una banda di truffatori torinesi è stata fermata grazie all'intervento di tre pensionati. Uno degli anziani, un ex ricercatore di fisica nucleare di 88 anni, ha chiuso uno dei truffatori sul balcone, permettendo ai carabinieri di denunciarlo per truffa aggravata in concorso. Lo riporta La Stampa.

Il truffatore, fingendosi un tecnico dei contatori, ha cercato di ingannare l'anziano con una scusa improbabile. L'ex ricercatore ha capito immediatamente il tentativo di truffa e ha invitato il malvivente a controllare il contatore sul balcone, dove lo ha poi bloccato.

Mentre il truffatore gridava dal balcone, i suoi complici, un uomo e una donna, hanno cercato di entrare nell'edificio per liberarlo. Sono stati però fermati sulle scale dal fisico e dai suoi vicini, un 80enne con la sua compagna. I due complici sono stati costretti a fuggire, lasciando il loro amico al suo destino.

I carabinieri, giunti poco dopo, hanno liberato il truffatore, scoprendo che aveva precedenti per truffa e furto in tutta Italia.