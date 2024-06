Voleva ucciderla facendo esplodere la sua casa a Palermo, arrestato l'ex marito

Voleva ucciderla facendo esplodere l’appartamento in cui lei abitava: i carabinieri della compagnia Palermo Piazza Verdi hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 53enne di nazionalità rumena, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso una comunità del trapanese e ritenuto responsabile di strage.

Nel dicembre del 2022 l’uomo, già indagato in precedenza per maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua ex moglie, dopo essersi introdotto nell’abitazione della donna in via Oreto vi si era barricato dentro e aveva tagliato tre tubi collegati a delle bombole di gas: in questo modo, secondo gli investigatori, voleva far saltare in aria l’abitazione. E’ stato 'intervento dei militari e dei Vigili del fuoco a sventare l’attentato. Il 53enne è adesso in carcere a 'Pietro Cerulli' di Trapani.