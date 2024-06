Ilaria Salis è arrivata in Italia: il viaggio in auto da Budapest con i genitori

Ilaria Salis è appena arrivata nella casa dei suoi genitori a Monza, dopo aver fatto in auto il viaggio da Budapest. L’eurodeputata di Avs è quindi tornata in Italia dopo oltre 16 mesi passati in Ungheria dopo essere stata arrestata con l’accusa di aver partecipato a due aggressioni nei confronti di militanti di estrema destra.

«C'è tanta emozione ma ora io do le dimissioni da portavoce di Ilaria ed esco completamente di scena": è quanto ha detto Roberto Salis dopo aver portato sua figlia Ilaria a casa da Budapest. «Quando siamo arrivati a Monza ci siamo fermati per fare una foto davanti al cartello», ha aggiunto.

«Ilaria non parlerà oggi, è stravolta», ha spiegato Roberto Salis, aggiungendo che «ora deve fare due feste di compleanno perchè deve recuperare quella dell’anno scorso». Ilaria Salis è arrivata alle 19.20 nella casa dei genitori presidiata da Carabinieri e da agenti della Digos e ha sorriso vedendo i giornalisti che la aspettavano.