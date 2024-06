Riceve un no per una sigaretta e gli stacca parte dell'orecchio prendendolo a pugni e morsi. Arrestato

Ha chiesto una sigaretta ad un paziente - ricoverato all’Ospedale "Infermi" di Rimini in attesa intervento - che si stava recando al bar a prendere un caffè e al suo diniego lo ha preso a pugni, testate e morsi fino a staccargli parte di un orecchio. Protagonista della vicenda - accaduta giovedì verso le 17 nei pressi di uno degli ingressi dell’Infermi - un giovane arrestato dalla polizia con l’accusa di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e condotto in carcere.

A intervenire sul posto, in prima battuta, l’agente in servizio presso il posto di Polizia del nosocomio cui era stata segnalata un’aggressione all’esterno della struttura ospedaliera: lì ha trovato, insieme alle guardie giurate in servizio all’ospedale, un uomo ferito, con il viso e la testa insanguinati e il distaccamento parziale dell’orecchio sinistro; ferite al sopracciglio dell’occhio sinistro; escoriazioni al capo ed al braccio. Il tutto, ha raccontato, a seguito dei colpi ricevuti dopo essersi rifiutato di offrire al giovane una sigaretta All’arrivo del poliziotto l’aggressore si stava allontanando, come se nulla fosse accaduto: bloccato anche grazie all’arrivo di una Volante è stato accompagnato in Questura e poi condotto, su disposizione del Pm, al carcere di Rimini.