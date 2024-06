Drammatico incidente nel Salento, scontro tra tre auto: morta la 60enne Anna Orlando

L’ultima vittima in ordine di tempo sulle strade pugliesi è Anna Orlando, 60 anni, titolare di una scuola di danza a Cutrofiano in provincia di Lecce.

La donna è rimasta coinvolta insieme al marito in un gravissimo incidente stradale verificatosi sulla Cutrofiano-Corigliano d’Otranto, nella parte bassa della provincia. Il sinistro ha coinvolto tre auto, un Audi A3, una Fiat Punto, e la smart su cui viaggiava la vittima con il congiunto, venerdì sera. Le condizioni della donna sono apparse subito gravi, E’ stata soccorsa e condotta d’urgenza in ambulanza all’ospedale dove si è spenta in queste ore.