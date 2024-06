Cerca di strangolare la moglie mentre tiene la figlia piccola sulla schiena

Ha cercato di strangolare la moglie, che teneva la figlia piccola sulla schiena legata con una sciarpa e che per mettersi in salvo stava scavalcando la finestra di casa. Per questo un uomo, di origine straniera, è stato arrestato dalla polizia a Torino, con l’accusa di tentato omicidio. I poliziotti della squadra volanti sono intervenuti dopo avere ricevuto la segnalazione di una donna, a cavalcioni sul telaio della finestra, che cercava di allontanarsi dall’abitazione al piano rialzato, con una bambina assicurata alla schiena da una sciarpa.

Vista la scena, un passante ha aiutato la donna a scendere sul marciapiede, mentre un altro passante ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno sentito il marito il quale ha negato di aver litigato con la moglie, sostenendo che la donna non era in casa perché era uscita a fare una passeggiata. Mentre gli agenti erano nell’appartamento, la donna si è presentata, con un principio di ematoma allo zigomo e in forte stato di agitazione. Ha raccontato ai poliziotti di essere stata insultata, picchiata dal marito e di essere poi fuggita. Secondo il racconto della donna, il marito a una sua richiesta aveva risposto sferrandole un pugno. Poi, quando aveva tentato di allontanarsi da casa, il marito le aveva stretto con forza il collo con l’avambraccio. La donna era riuscita a liberarsi e a urlare per chiedere aiuto, riuscendo a scappare grazie all’intervento del passante. In ospedale le è stata riscontrata la frattura della laringe con una prognosi superiore ai 40 giorni, il marito è stato arrestato.