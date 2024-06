Il pugile e TikToker Frank Mascia posta video con saluto romano e invita i camerati

Il video con il saluto romano è sparito dalle sue pagine social, non l’invito a una manifestazione per il 13 settembre. Al centro della polemica è finito Frank Mascia, pugile e TikToker di Settimo Torinese (Torino), che alle recenti elezioni comunali si è candidato nella lista della Lega raccogliendo 14 voti.

Il video del pugile, che promuove corsi di difesa femminile, era diventato virale. Oltre al saluto fascista si sentiva una voce affermare "Il saluto romano lo facciamo e della legge Scelba ce ne freghiamo" poi l’invito a un «raduno di camerati» per settembre. Quel video non c'è più, come non ci sono più quelli pubblicati da Mascia prima dell’elezioni dell’8 e del 9 giugno, dove i toni erano similari. Al suo posto un’altra pubblicazione, sempre su Tik Tok.

«Mi hanno fatto l’articolo dicendo che sono un estremista di destra - dice Mascia - Mi hanno dato pure del fascista soltanto perché io mi batto per difendere il mio Paese. Mi batto per far rispettare le regole, l’ordine e la disciplina. Per loro questo è essere fascisti». «Sto organizzando una manifestazione il 13 settembre a Settimo per smentire ciò che dicono i giornalisti, perché noi di destra siamo persone educate, disciplinate. Seguiamo un certo rigore, una certa disciplina, noi non siamo quello che dicono i giornali e se avete paura di noi sbagliate. Dovete avere paura di altri. Noi non facciamo paura, noi siamo per far rispettare le regole del nostro paese, Perciò il 13 settembre faremo una grande manifestazione, una manifestazione nazionale», conclude.