Migranti, nuova tragedia dell'immigrazione a Sud di Lampedusa: 10 morti e 51 salvati

La nave Nadir ha soccorso a largo della Libia e a sud di Lampedusa 51 persone a bordo di un'imbarcazione di legno in difficoltà. "Il salvataggio è arrivato troppo tardi per 10 persone", fa sapere la ong ResQship.

Due delle persone soccorse erano prive di sensi e hanno dovuto essere liberate con un'ascia. I 10 morti si trovavano nel ponte inferiore della barca allagato.

I 10 cadaveri ritrovati dall’equipaggio della nave ong Nadir, che ha soccorso un barchino carico di migranti in acque Sar Maltesi, verranno trasportati, così come i circa 40 sopravvissuti, a Lampedusa. Lo ha disposto il ministero dell’Interno. La guardia costiera in servizio sulla più grande delle isole Pelagie ha trasbordato i circa 40 migranti soccorsi dalla Nadir e sta adesso trainando la «carretta del mare» con a bordo i 10 cadaveri che giungeranno in serata sulla più grande delle isole Pelagie. Appena lo scorso 8 giugno, la guardia costiera ha trasbordato dalla nave ong Geo Barents, di Medici senza frontiere, altri 11 cadaveri recuperati in acque Sar libiche.