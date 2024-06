Operatore della Risorse Ambiente investito a Palermo: è grave, caccia all'auto pirata

Sul luogo dell'incidente, poco dopo, sono arrivati anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'impatto. In corso le indagini per risalire all'auto pirata, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona che potrebbero avere ripreso la targa del veicolo. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso per permettere l'intervento dei soccorritori, si sono registrati rallentamenti al traffico.

L'auto è arrivata all'improvviso e l'ha investito, facendolo cadere sull'asfalto . L'impatto è stato violentissimo, ma chi era alla guida non si è fermato a prestare soccorso, ha accelerato ed è scappato, facendo perdere le proprie tracce. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tarsportato l'uomo all'ospedale Civico con codice rosso. È stato ricoverato in prognosi riservata.

Incidente in via Villagrazia a Palermo: un operatore della Rap è stato travolto da un'auto che si è data alla fuga ed è rimasto gravemente ferito. È successo poco prima delle 9 di oggi, lunedì 17 giugno, vicino alla guardia medica, dove l'operatore stava effettuando le operazioni di raccolta dei rifiuti insieme ad alcuni colleghi.

A marzo un altro operatore ecologico è stato investito da un'auto, in questo caso nella zona del Foro Italico a Palermo all’altezza del parco della salute alla Cala. L’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato travolto e sbalzato sull’asfalto a diversi metri dall’impatto. Secondo una prima ricostruzione, un'auto si era fermata per fare attraversare il netturbino, ma quella che sopraggiungeva non avrebbe arrestato la marcia, centrandolo in pieno.

Il parabrezza della vettura è andato in frantumi. Sotto choc la donna alla guida. I sanitari del 118 hanno soccorso il dipendente della Rap e lo hanno trasportato in ospedale al Buccheri La Ferla in codice rosso e ha riportato un trauma cranico e una commozione cerebrale.