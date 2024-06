“Demansionamento e danno d’immagine”, la Rai dovrà risarcire la conduttrice Alessandra Canale

Dopo una lunga battaglia legale, Alessandra Canale ha ottenuto un risarcimento dalla Rai per “demansionamento e danno d’immagine”. I giudici hanno deciso che la Rai dovrà pagare a Canale 45.000 euro, più 8.830 euro per “danno biologico”. Canale aveva affermato di essere stata demansionata dal ruolo di annunciatrice quando le era stato assegnato il compito di programmista regista. Secondo i giudici, la conduttrice di Onda Verde e Meteo Sera ha subito un significativo danno d’immagine tra il 2006 e il 2013, durante il quale è stata costretta a non lavorare.

Il conflitto tra Alessandra Canale e la Rai iniziò nel 2003 quando scoppiò in lacrime dopo il suo ultimo annuncio in prima serata su Rai 2. Canale decise di fare causa, ma la Rai si era difesa sostenendo che il ruolo di programmista regista per la trasmissione Rai 2 in Famiglia fosse in realtà un avanzamento di carriera, non un demansionamento. La Rai aveva fatto ricorso contro una sentenza del 2022, ma senza successo.