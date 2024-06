Migranti: i 10 morti a Lampedusa dove gli sbarchi non si fermano. In corso le ricerche dei 66 dispersi al largo della Calabria

E’ arrivato nella notte a Lampedusa il veliero Nadir della ong Resqschip che ha trainato la barca al cui interno ieri sono stati trovati 10 morti a circa 40 miglia dall’isola, insieme a 51 migranti tratti in salvo e trasferiti poco dopo sulla terra ferma.

Ad accogliere le vittime anche il sindaco Filippo Mannino, come ha dovuto fare in altre occasioni nelle ultime settimane. Mentre non si fermano gli sbarchi: altri 55 sono giunti su una motovedetta della guardia di finanza, compresi 10 donne e 14 minori, fra cui un neonato.

Su un altro fronte, a circa 120 miglia dalla Calabria, in area di responsabilità Sar italiana, proseguono le ricerche di eventuali superstiti, altro dramma dell’immigrazione che è stato anche una strage di bambini.

Una barca si è ribaltata a seguito di una esplosione e sono sopravvissuti solo in 11; una giovane donna è morta dopo lo sbarco. Ma i superstiti parlano di 66 dispersi, tra cui 26 bimbi. Per le attività di ricerca sono state attivate due motovedette della guardia costiera, partite da Reggio Calabria e Roccella ionica, e un aereo Atr42 decollato dalla base aeromobili delle Guardia Costiera di Catania. Sul posto anche nave Dattilo.