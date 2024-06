Ragusa, esame per la patente con telecamere e trasmittenti: 6 denunce

Nonostante l’originale stratagemma che avevano messo a punto per truccare l’esame della patente di guida, 6 persone sono state scoperte e denunciate dagli uomini della Polizia stradale di Ragusa. Utilizzando un «sofisticato strumento audio-video» cucito nei vestiti, composto da una telecamera a forma di bottone per t-shirt, nascosta e collegata a uno smartphone con connessione wifi, chiedevano suggerimenti all’esterno per ottenere le risposte esatte durante lo svolgimento degli esami teorici per il rilascio della patente di guida presso gli uffici della motorizzazione civile di Ragusa.

Gli autori della truffa, quattro stranieri e due italiani, sono stati denunciati all’autorità Giudiziaria e la strumentazione posta sotto sequestro. All’indagine hanno collaborato la direzione provinciale della Motorizzazione civile di Ragusa e le «Scuole Guida». L’attività dalla Polizia Stradale di Ragusa, che ancora non può dirsi conclusa, sta esaminando altri episodi. Una vicenda analoga era stata scoperta qualche giorno a Messina, sempre nel corso degli esami per conseguimento della patente di guida.