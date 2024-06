Salvini: «Il Ponte sullo Stretto è l’unica opera ancora non cantierata ma già indagata»

«Si parla di giustizia che non funziona: il Ponte sullo Stretto è l’unica opera ancora non cantierata ma già indagata». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, all’assemblea dell’Ance. «C'è un fascicolo aperto alla Procura di Roma, ancora contro ignoti. Temo che l’ignoto vi stia parlando», ha detto con ironia, facendo riferimento a se stesso, prima di aggiungere: «Il Ponte serviva fino all’anno scorso ora che è il "Ponte di Salvini" non va più bene».

«Brunelleschi decise di fare una cupola che nessun’altra città aveva, un tempo c'erano i "No cupola", i sindacati che dicevano che l’opera costava troppo, che non sarebbe resistita ai terremoti». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini all’Assemblea Ance. «Mi sembra di leggere la stessa cosa che leggo oggi sulle infrastrutture», scandisce il ministro.