Tivoli, abbandona la madre invalida e va in vacanza: l'anziana muore

Ha abbandonato l’anziana madre, invalida e non autosufficiente, per andare in vacanza in Abruzzo. L’84enne è così morta di stenti dopo alcuni giorni. La figlia, una 49enne italiana, è stata fermata dai carabinieri della compagnia di Monterotondo, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Tivoli. L’indagine è scattata dal ritrovamento del cadavere dell’anziana la mattina del 12 giugno scorso.

I Carabinieri della Stazione di Montelibretti si erano recati al domicilio dell’indagata per una notifica di un atto. Giunti all’abitazione, non ricevendo alcuna risposta e insospettiti da un forte odore proveniente dall’appartamento, hanno deciso di approfondire il controllo. Hanno quindi effettuato una verifica del perimetro della casa e trovato una finestra aperta che ha permesso di accedere all’interno. Così hanno scoperto il corpo dell’anziana donna, riverso a terra. A coprirla parzialmente un solo lenzuolo. Sul posto è intervenuto il medico legale che ha confermato che il decesso della 84enne risaliva ad alcuni giorni prima.