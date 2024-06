Bufera in Vaticano: l'ex nunzio apostolico Carlo Maria Viganò accusato di scisma. Parolin: "Deve rispondere dei suoi atteggiamenti"

Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha convocato monsignor Carlo Maria Viganò affinché «possa prendere nota delle accuse e delle prove circa il delitto di scisma di cui è accusato». Si tratta di un processo penale extragiudiziale. E’ una delle accuse più pesanti nella Chiesa cattolica, una pronuncia estrema che si è verificata raramente nella storia, da Martin Lutero ai Lefebvriani. L’ex Nunzio in Usa, che più volte ha criticato aspramente Papa Francesco, arrivando a chiederne le dimissioni, commenta: "Considero le accuse contro di me un onore». «Nessun cattolico degno di questo nome può essere in comunione con questa 'chiesa bergoglianà perché essa agisce in evidente discontinuità e rottura con tutti i Papi della storia e con la Chiesa di Cristo», sottolinea Viganò che invita a pregare per «coloro che sono perseguitati a causa della loro fede».

La decisione di avviare un processo penale extragiudiziale nei confronti di Viganò è stata presa dall’ex Sant'Uffizio lo scorso 10 maggio. L’ex Nunzio è stato convocato per oggi pomeriggio. A Viganò vengono contestate le «affermazioni pubbliche dalle quali risulta una negazione degli elementi necessari per mantenere una comunione con la Chiesa cattolica: negazione della legittimità di Papa Francesco, rottura della comunione con Lui e rifiuto del Concilio Vaticano II», è quanto sostiene il Dicastero della Dottrina della Fede guidato dal cardinale argentino Victor Manuel Fernandez. Ora Viganò dovrà decidere se e come difendersi. Ma l’ex diplomatico vaticano sembra confermare oggi, in una lunga nota, tutta la sua posizione di contrarietà al pontificato di Papa Francesco. E’ dispiaciuto ma anche deciso il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin: «Monsignor Viganò ha assunto alcuni atteggiamenti ai quali deve rispondere. E’ normale che la Dottrina della Fede abbia preso in mano la situazione e stia svolgendo quelle indagini che sono necessarie per approfondire questa situazione stessa. Ha dato a lui la possibilità anche di difendersi».