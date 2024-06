"Voi in bagno non ci andate più. Fatevela addosso". L'audio choc di una direttrice di supermercato poi sospesa dall'incarico

Con toni esasperati invitava le dipendenti a «farsela addosso», piuttosto che andare continuamente in bagno. Un messaggio audio dai toni pesanti, che è costato caro a una direttrice di un punto vendita della catena MD a Brandizzo, nel Torinese. Spedito alle cassiere agli inizi del mese, dentro una chat di WhatsApp, quella ramanzina fuori dalle righe è diventata virale e l’azienda è stata costretta a sospendere la donna, mentre il sindacato Uiltucs di Ivrea, che si è occupato del caso, si prepara ora a un presidio davanti al supermercato. La direttrice dice nell’audio che le dipendenti possono andare in bagno solo per motivi urgenti, per evitare «il continuo apri e chiudi».

«Voi in bagno non ci andate più - afferma- fate appena quattro ore, piuttosto fatevela addosso. Così il punto vendita è ingestibile». «Il messaggio audio è solo l’ultimo episodio di una lunga serie - spiega Francesco Sciarra, segretario generale territoriale della Uiltucs Ivrea - i problemi con questa responsabile del punto vendita vanno avanti da tempo. Ora le lavoratrici hanno chiesto il nostro intervento perché la misura è colma». Il sindacato afferma di aver chiesto alla direzione MD un incontro, per «otto volte», per affrontare la situazione, «ma siamo sempre stati ignorati». Al contrario l’azienda sostiene che lo scorso 7 giugno si è tenuto un incontro con la Uiltucs "per l’esame della situazione aziendale e nessun riferimento all’accaduto è stato fatto in quella sede, dove avremmo ribadito le azioni e i provvedimenti intrapresi per l’episodio di Brandizzo».