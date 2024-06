Rapina nella villa di Roberto Baggio, l'ex pallone d'oro aggredito e ferito mentre guardava Italia-Spagna

Roberto Baggio e la sua famiglia sono stati vittime di una rapina in casa ieri sera mentre guardavano la partita Italia-Spagna in tv. Lo scrive il Corriere della Sera sul proprio sito. La grave aggressione è avvenuta nella villa dell’ex pallone d’oro ad Altavilla Vicentina. Cinque uomini sono entrati armati e con Baggio è nata una colluttazione nella quale l’ex calciatore è rimasto seriamente ferito (è stato medicato nella notte in ospedale per una ferita alla fronte). Sono stati rubati valori, gioielli ed orologi. Indagano i carabinieri.