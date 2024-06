Gioia Tauro, sequestrato un carico di armi da milioni di dollari. C'è un intrigo internazionale sull'asse Usa-Russia

Il porto di Gioia Tauro è al centro di un'intricata vicenda internazionale. Martedì le forze dell'ordine italiane, su richiesta degli Stati Uniti, hanno sequestrato un carico di armi dal valore di milioni di dollari su una nave portacontainer, la Msc Arina. Questo carico, del valore di milioni di dollari, era destinato a Bengasi, roccaforte del leader libico Khalifa Haftar. Gli USA e l'intelligence europea sospettano che la Russia stia cercando di stabilire una base militare a Tobruk, controllata da Haftar, per proiettare la propria influenza in Africa. La vicenda aumenta le tensioni tra USA e Russia, con quest'ultima che tenta di espandere la sua presenza in Libia e nel continente africano.