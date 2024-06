Gp di Spagna, scoppia un incendio: paura nel paddock della McLaren

Attimi di paura nell’edificio hospitality della McLaren nel paddock di Montmelò, a Barcellona: un incendio è divampato a mezzogiorno a causa di un corto circuito all’impianto elettrico sopra il locale cucina. Il personale del 'Team Hub' è stato evacuato e le fiamme sono state domate con un intervento durato tre ore che si è protratto per tutta la sessione di FP3.

Non si sono registrati feriti, solo qualche lieve intossicazione a causa del denso fumo tra cui due vigili del fuoco allontanati a scopo precauzionale e un membro dello staff McLaren portato in ospedale a scopo precauzionale. Lando Norris, che poi ha conquistato addirittura la pole, e il compagno Oscar Piastri avevano il kit racing nella struttura ma sono potuti scendere comunque regolarmente in pista per le Prove Libere 3.