"Resta con me, non partire". La fidanzata lo chiama e lui scende dall'aereo prima del decollo. Il volo arriva a Madrid con un'ora di ritardo

Un episodio inusuale ha avuto luogo all'aeroporto di Torino Caselle, quando un passeggero ha chiesto di scendere da un aereo già in fase di rullaggio, con i motori accesi e pronto per decollare verso Madrid. L'uomo ha preso questa decisione estrema dopo aver ricevuto una telefonata dalla sua fidanzata, che gli ha detto: "Resta con me, non partire". Queste parole hanno spinto il passeggero ad alzarsi e a chiedere con insistenza di essere fatto scendere dal volo.

Il momento clou è avvenuto mentre le hostess stavano spiegando le manovre di sicurezza e il pilota si stava preparando al decollo. Il giovane, in preda all'agitazione, ha urlato: "Fermate tutto, devo scendere, devo scendere". La situazione è stata gestita con calma dall'equipaggio, nonostante il disguido e il conseguente ritardo di un'ora sull'orario di arrivo previsto a Madrid, che era alle 14:20. La decisione di far scendere il passeggero è stata presa dopo una breve discussione tra lui e l'equipaggio, che ha valutato il rischio di un possibile problema per la sicurezza in volo a causa del suo stato nervoso.